В Кировоградской области взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.
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«Ударные БпЛА (предположительно "Shahed") в Кировоградской области. Направление движения на север. Работает ПВО в области», — говорится в сообщении.
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Ранее в Воздушных Силах заявили об угрозе ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей и Кировоградщины.
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В воскресенье вечером россияне обстреляли центр Херсона.
Также на Киевщине и на подступах к столице в воскресенье вечером работала ПВО.