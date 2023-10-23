В Кировоградской области взрывы

Цитата

«Ударные БпЛА (предположительно "Shahed") в Кировоградской области. Направление движения на север. Работает ПВО в области», — говорится в сообщении.

Детали

Ранее в Воздушных Силах заявили об угрозе ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей и Кировоградщины.

Добавим

В воскресенье вечером россияне обстреляли центр Херсона.

Также на Киевщине и на подступах к столице в воскресенье вечером работала ПВО.