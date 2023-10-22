У Херсоні вибухи, ворог обстрілює центральну частину міста

Цитата

«Центральна частина Херсона під обстрілом. Будьте подалі від вікон!», — написав Соболевський.

Деталі

Про серію вибухів раніше повідомляв голова місцевої міської адміністрації Роман Мрочко.

«Російські окупаційні війська відновили обстріл Херсона! Особлива увага жителів центральної частини та Дніпровського району міста! Тримайтеся подалі від вікон! Пам'ятайте правило двох стін!‼️», — написав Роман Мрочко у своєму телеграмі.

Додамо

У неділю, блищько 19.00 росіяни знову обстрілювали середмістя Херсона.

російські війська з початку доби випустили по населеним пунктам Херсонської області 12 авіаційних бомб. Разом з цим під вогнем опинився Херсон. У місті – влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

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