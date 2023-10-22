В Херсоне взрывы, враг обстреливает центральную часть города

Цитата

«Центральная часть Херсона под обстрелом. Будьте подальше от окон!», — написал Соболевский.

Детали

О серии взрывов ранее сообщал глава местной городской администрации Роман Мрочко.

«Российские оккупационные войска возобновили обстрел Херсона! Особое внимание жителей центральной части и Днепровского района города! Держитесь подальше от окон! Помните правило двух стен! ‼️», — написал Роман Мрочко в своем телеграмме.

Добавим

В воскресенье, около 19.00 россияне снова обстреливали центр города Херсона.

российские войска с начала суток выпустили по населенным пунктам Херсонской области 12 авиационных бомб. Вместе с этим под огнем оказался Херсон. В городе – попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.

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