В Херсоне взрывы, враг обстреливает центральную часть города

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 2306 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 9718 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 23065 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 101260 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 58093 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 80095 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 225767 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76575 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125033 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168085 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.1м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 101540 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 96603 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 147152 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 69152 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 21763 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 101162 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 148163 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 225676 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 276005 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 327154 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 10166 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 22459 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 69827 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 58206 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56534 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

В Херсоне взрывы, враг обстреливает центральную часть города

Киев • УНН

 • 198843 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Херсоне раздаются взрывы, россияне обстреливают центр города. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. При этом воздушная тревога в городе и области не объявлялась, передает УНН.

В Херсоне взрывы, враг обстреливает центральную часть города

Цитата

«Центральная часть Херсона под обстрелом. Будьте подальше от окон!», — написал Соболевский.

Детали

О серии взрывов ранее сообщал глава местной городской администрации Роман Мрочко.

«Российские оккупационные войска возобновили обстрел Херсона! Особое внимание жителей центральной части и Днепровского района города! Держитесь подальше от окон! Помните правило двух стен! ‼️», — написал Роман Мрочко в своем телеграмме.

Добавим

В воскресенье, около 19.00 россияне снова обстреливали центр города Херсона. 

российские войска с начала суток выпустили по населенным пунктам Херсонской области 12 авиационных бомб. Вместе с этим под огнем оказался Херсон. В городе – попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 30 поврежденных жилых домов – последствия ночного удара по Станиславу

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,571.04