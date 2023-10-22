росіяни з початку доби випустили по Херсонщині 12 авіабомб - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. російські війська продовжують завдавати ударів по Херсонщині. З початку доби випустили по населеним пунктам Херсонської області 12 авіаційних бомб, повідомив у неділю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Від початку цієї доби по населених пунктах правобережжя випущено 12 керованих авіабомб. Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району”, - написав Прокудін у Telegram.
За його словами, разом з цим під вогнем опинився Херсон. У місті – влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.
Доповнення
Минулої доби під час обстрілів Херсонської області російські війська використали рекордну кількість авіабомб — 36. Про це в телемарафоні повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Протягом суботи росіяни здійснили 103 обстріли Херсонської області. Внаслідок чого одна людина була травмована.