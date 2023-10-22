россияне с начала суток выпустили по Херсонщине 12 авиабомб - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. российские войска продолжают наносить удары по Херсонщине. С начала суток выпустили по населенным пунктам Херсонской области 12 авиационных бомб, сообщил в воскресенье председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“С начала этих суток по населенным пунктам правобережья выпущено 12 управляемых авиабомб. Были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района”, - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, вместе с этим под огнем оказался Херсон. В городе – попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.
Дополнение
За прошедшие сутки во время обстрелов Херсонской области российские войска использовали рекордное количество авиабомб — 36. Об этом в телемарафоне сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В течение субботы россияне совершили 103 обстрела Херсонской области. В результате чего один человек был травмирован.