На Херсонщині за добу росіяни використали рекордну кількість авіабомб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Під час обстрілів Херсонської області за добу російські війська використали рекордну кількість авіабомб — 36. Про це в телемарафоні повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише УНН.
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“За цю добу, від 7:00 до 7:00 ранку, було зафіксовано фактично рекордну кількість керованих авіабомб — 36. По Херсонщині ворог випустив по 2-4 авіабомби, по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох домівок одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви”, — розповіла Гуменюк.
Повідомляється, що є інформація про постраждалих, дані уточнюються.
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Протягом суботи росіяни здійснили 103 обстріли Херсонської області. Унаслідок чого одна людина була травмована