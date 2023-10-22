На Херсонщине за сутки россияне использовали рекордное количество авиабомб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время обстрелов Херсонской области за сутки российские войска использовали рекордное количество авиабомб — 36. Об этом в телемарафоне сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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“За эти сутки, от 7:00 до 7:00 утра, было зафиксировано фактически рекордное количество управляемых авиабомб — 36. По Херсонщине враг выпустил по 2-4 авиабомбы, по одному населенному пункту. Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки”, — рассказала Гуменюк.
Сообщается, что есть информация о пострадавших, данные уточняются.
Напомним
В течение субботы россияне совершили 103 обстрела Херсонской области. В результате чего один человек был травмирован
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