На Херсонщине за сутки россияне использовали рекордное количество авиабомб

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“За эти сутки, от 7:00 до 7:00 утра, было зафиксировано фактически рекордное количество управляемых авиабомб — 36. По Херсонщине враг выпустил по 2-4 авиабомбы, по одному населенному пункту. Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки”, — рассказала Гуменюк.

Сообщается, что есть информация о пострадавших, данные уточняются.

Напомним

В течение субботы россияне совершили 103 обстрела Херсонской области. В результате чего один человек был травмирован

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