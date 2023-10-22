Росіяни обстріляли Херсонщину 103 рази: одна людина травмована
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Протягом суботи росіяни здійснили 103 обстріли Херсонської області. Унаслідок чого одна людина була травмована. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“За минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Нагадаємо
Протягом 20 жовтня російські окупанти завдали 57 ударів по Херсонській області. Унаслідок чого одна людина загинула та ще одна була травмована.