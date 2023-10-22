Россияне обстреляли Херсонщину 103 раза: один человек травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В течение субботы россияне совершили 103 обстрела Херсонской области. В результате чего один человек был травмирован. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“За минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустив 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения, административные здания и заведение общественного питания в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения.
Напомним
В течение 20 октября российские оккупанты нанесли 57 ударов по Херсонской области. В результате чего один человек погиб и еще один был травмирован.