Россияне обстреляли Херсонщину 103 раза: один человек травмирован

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“За минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустив 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения, административные здания и заведение общественного питания в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Напомним

В течение 20 октября российские оккупанты нанесли 57 ударов по Херсонской области. В результате чего один человек погиб и еще один был травмирован.