Більше 30 пошкоджених житлових будинків – наслідки нічного удару по Станіславу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В результаті нічного удару по Станіславу Херсонської області пошкоджено більше 30 житлових будинків. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Окрім цього, постраждали церква, навчальний заклад, магазини.
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“Вночі окупанти вдарили по Станіславу. Пошкоджені більш як 30 житлових будинків. Також є руйнування ліцею, магазинів, церкви, будівлі комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону. Власникам пошкоджених будинків видаються ремкомплекти. Триває відновлення електрики”, — зазначив голова ОВА.
Додав, що близько 10:30 ворог випустив 4 КАБ по населеному пункту Херсонського району.
На щастя, без жертв.
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