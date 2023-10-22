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Более 30 поврежденных жилых домов - последствия ночного удара по Станиславу

Киев • УНН

 • 527748 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате ночного удара по Станиславу Херсонской области повреждено более 30 жилых домов. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Более 30 поврежденных жилых домов - последствия ночного удара по Станиславу

Кроме этого, пострадали церковь, учебное заведение, магазины.

Цитата

“Ночью оккупанты ударили по Станиславу. Повреждены более 30 жилых домов. Также есть разрушения лицея, магазинов, церкви, здания коммунального предприятия. Есть попадания по линии электропередач и газопроводу. Владельцам поврежденных домов выдаются ремкомплекты. Продолжается восстановление электричества”, — отметил председатель ОГА.

Добавил, что около 10:30 враг выпустил 4 КАБ по населенному пункту Херсонского района.

К счастью, без жертв.

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