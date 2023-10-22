Более 30 поврежденных жилых домов - последствия ночного удара по Станиславу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате ночного удара по Станиславу Херсонской области повреждено более 30 жилых домов. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Кроме этого, пострадали церковь, учебное заведение, магазины.
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“Ночью оккупанты ударили по Станиславу. Повреждены более 30 жилых домов. Также есть разрушения лицея, магазинов, церкви, здания коммунального предприятия. Есть попадания по линии электропередач и газопроводу. Владельцам поврежденных домов выдаются ремкомплекты. Продолжается восстановление электричества”, — отметил председатель ОГА.
Добавил, что около 10:30 враг выпустил 4 КАБ по населенному пункту Херсонского района.
К счастью, без жертв.
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