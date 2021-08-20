У кіно та на концерти з негативним ПРЛ-тестом: у Туреччині нові обмеження через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Туреччині введуть нові обмеження через пандемію COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Hürriyet.
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Як заявив президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган, з початком очного навчання у школах, з 6 вересня вчителів та інших працівників, які ще не були щеплені, зобов’яжуть проходити ПЛР-аналізи щонайменше 2 рази на тиждень. "Ми також вимагатимемо від наших невакцинованих студентів та співробітників регулярних ПЛР-тестів", - додав він.
"Ми також запровадимо обов'язкові програми тестування ПЛР для подорожей літаками, подорожей між містами, відвідування концертів та фільмів", - повідомив президент Туреччини.
Доповнення
Станом на ранок п'ятниці у світі на COVID-19 були інфіковані 210 797 071 людини, з них одужало 188 734 785 осіб. Кількість померлих зросла до 4 416 223.
За даними ВООЗ, на 19 серпня у Туреччині було зареєстровано 6 138 452 підтверджених випадків COVID-19 із 53 675 смертями.