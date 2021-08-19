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Естонія повертає масковий режим у громадських місцях

Естонія повертає масковий режим у громадських місцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд Естонії 19 серпня прийняв рішення, з 26 серпня повернути масковий режим у громадських місцях. Це пов’язано із поширенням штаму "Дельта". Про це пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Відтак, з 26 серпня обов'язок носіння маски буде поширюватися на всі громадські внутрішні приміщення, де не перевіряється ковід-сертифікат.

Крім вже обов'язкового носіння масок у громадському транспорті, це також стосується торгових центрів, магазинів, а також при наданні послуг в банках, поштових відділеннях та інших місцях.

Як і раніше звільнені від носіння масок діти до 12 років та особи, яким закривати рот і ніс протипоказано за станом здоров'я або інших важливих причин.

Починаючи з 26 серпня всі особи, які досягли 18 років, повинні пред'являти ковід-сертифікат для відвідування тренувань, тренажерних залів, гуртків і клубів за інтересами, в лазнях, СПА та водних центрах, а також у всіх місцях відпочинку і дозвілля, включаючи кіно, театри , музеї, місця громадського харчування. Також слід перевіряти на інфекційну безпеку всіх і тоді, коли захід проводиться на місці обслуговування, наприклад, при оренді ресторану або замовленні театральної вистави.
Ковід-сертифікат не будуть перевіряти на виїзних заходах, що проводяться на необмеженій території.

Сертифікат не потрібно пред'являти в торгових центрах або магазинах. Також необов'язково доводити власну інфекційну безпеку при покупці їжі в ресторані або кафе. Однак, як зазначено вище, в цих місцях або в цих випадках необхідно носити маску.

"Широке поширення в Естонії значно більш заразного "Дельта"-штаму коронавірусу призвело до зростання поширення вірусу, збільшується також і число що людей у лікарнях", - сказала прем'єр-міністр Кая Каллас.

Прем’єр-міністр додала, що уряд прийняв таке рішення, аби знову не довелося на початку навчального року закривати економічне та соціальне життя.

"Ми повинні активно захищати себе та інших. По-перше, слід при першій можливості пройти вакцинацію і бути готовими підтвердити свою інфекційну безпеку. По-друге, щоб зменшити поширення дуже заразного "Дельта"-штаму, ми повинні почати носити маски не тільки в громадському транспорті, але і в магазинах, банках, поштових відділеннях та інших громадських приміщеннях", - заявила Каллас.

Доповнення

У світі на COVID-19 захворіли 210 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (38,072,656), Індія (32,320,898), Бразилія (20,457,897), Росія (6,663,473), Франція (6,533,383), Велика Британія (6,355,887), Туреччина (6,138,452) та Аргентина (5,106,207).

“Лідери” за кількістю летальних випадків - США (641,346), Бразилія (571,662) та Індія (433,063).

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