Эстония возвращает масочный режим в общественных местах

Детали

Следовательно, с 26 августа обязанность ношение маски будет распространяться на все общественные внутренние помещения, где проверяется ковид-сертификат.

Кроме уже обязательного ношения масок в общественном транспорте, это также касается торговых центров, магазинов, а также при оказании услуг в банках, почтовых отделениях и других местах.

По-прежнему освобождены от ношения масок дети до 12 лет и лица, которым закрывать рот и нос противопоказано по состоянию здоровья или другим уважительным причинам.

Начиная с 26 августа все лица, достигшие 18 лет, должны предъявлять ковид-сертификат для посещения тренировок, тренажерных залов, кружков и клубов по интересам, в банях, СПА и водных центрах, а также во всех местах отдыха и досуга, включая кино, театры, музеи, места общественного питания. Также следует проверять инфекционную безопасность всех и тогда, когда мероприятие проводится на месте обслуживания, например, при аренде ресторана или заказе театрального представления.

Ковид-сертификат не будут проверять на выездных мероприятиях, проводимых на неограниченной территории.

Сертификат не нужно предъявлять в торговых центрах или магазинах. Также необязательно доказывать собственную инфекционную безопасность при покупке еды в ресторане или кафе. Однако, как указано выше, в этих местах или в этих случаях необходимо носить маску.

"Широкое распространение в Эстонии значительно более заразного "Дельта"-штамма коронавируса привело к росту распространения вируса, увеличивается также и число людей в больницах", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Премьер-министр добавила, что правительство приняло такое решение, чтобы снова не пришлось в начале учебного года закрывать экономическую и социальную жизнь.

"Мы должны активно защищать себя и других. Во-первых, следует при первой возможности пройти вакцинацию и быть готовыми подтвердить свою инфекционную безопасность. Во-вторых, чтобы уменьшить распространение очень заразного "Дельта"-штамма, мы должны начать носить маски не только в общественном транспорте, но и в магазинах, банках, почтовых отделениях и других общественных помещениях", - заявила Каллас.

Дополнение

В мире на COVID-19 заболели 210 млн человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,072,656), Индия (32,320,898), Бразилия (20,457,897), Россия (6,663,473), Франция (6,533,383), Великобритания (6,355,887), Турция (6,138,452) и Аргентина (5,106,207).

"Лидеры" по количеству летальных исходов - США (641,346), Бразилия (571,662) и Индия (433,063).