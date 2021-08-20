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В кино и на концерты с отрицательным ПРЛ-тестом: в Турции новые ограничения из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 22667 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Турции введут новые ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Hürriyet.

Детали

Как заявил президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, с началом очного обучения в школах с 6 сентября учителей и других работников, которые еще не были привиты, обяжут проходить ПЦР-анализы минимум 2 раза в неделю. "Мы также будем требовать от наших невакцинированных студентов и сотрудников регулярных ПЦР-тестов", - добавил он.

"Мы также введем обязательные программы тестирования ПЦР для путешествий самолетами, путешествий между городами, посещения концертов и фильмов", - сообщил президент Турции.

Дополнение

По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 были инфицированы 210 797 071 человека, из них выздоровели 188 734 785 человек. Количество умерших возросло до 4 416 223.

По данным ВОЗ, на 19 августа в Турции было зарегистрировано 6 138 452 подтвержденных случаев COVID-19 с 53 675 смертями.

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