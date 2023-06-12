У кількох населених пунктах Херсонщини почали стабілізаційно-відновлювальні роботи - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У кількох населених пунктах Херсонської області влада розпочала стабілізаційно-відновлювальні роботи після підриву окупантами Каховської ГЕС. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"У селах Ольгівка, Львове, Миколаївка Тягинської громади, Благодатному Калинівської громади, а також у Чорнобаївці вода відійшла настільки, що ми розпочали стабілізаційно-відновлювальні роботи. Зокрема, зараз вже на стадії відкачування води", - зазначив Прокудін.
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Він поінформував, що у Чорнобаївці відкачали воду загальним об'ємом 6800 кубометрів у 12 з 30 будинків, що буди затоплені, а у Благодатному роботи розпочалися на вулиці Шевченківській.
Крім цього, наразі енергетики відновили роботу 12 трансформаторних підстанцій в Херсоні, ще двох підстанцій - в області. Також відновили газопостачання у Білозерці, Антонівці, Садовому.
Нагадаємо
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 12 червня відбулося засідання ради оборони області, на якому ухвалили рішення запровадити обмеження на вʼїзд громадян до визначених районів, заборону купання у водоймах, а також визначили процедуру огляду місцевості після спаду води.