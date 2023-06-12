В нескольких населенных пунктах Херсонщины начали стабилизационно-восстановительные работы - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В нескольких населенных пунктах Херсонской области власти начали стабилизационно-восстановительные работы после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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"В селах Ольговка, Львов, Николаевка Тягинской громады, Благодатном Калиновской громады, а также в Чернобаевке вода отошла настолько, что мы начали стабилизационно-восстановительные работы. В частности, сейчас уже на стадии откачки воды", - отметил Прокудин.
Детали
Он проинформировал, что в Чернобаевке откачали воду общим объемом 6800 кубометров в 12 из 30 домов, которые были затоплены, а в Благодатном работы начались на улице Шевченковской.
Кроме этого, сейчас энергетики возобновили работу 12 трансформаторных подстанций в Херсоне, еще двух подстанций - в области. Также восстановили газоснабжение в Белозерке, Антоновке, Садовом.
Напомним
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что 12 июня состоялось заседание совета обороны области, на котором приняли решение ввести ограничения на въезд граждан в определенные районы, запрет купания в водоемах, а также определили процедуру осмотра местности после спада воды.