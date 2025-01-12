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У Хорватії триває другий тур президентських виборів: лідирує чинний глава держави Міланович

У Хорватії триває другий тур президентських виборів: лідирує чинний глава держави Міланович

Київ • УНН

 • 30824 перегляди

У Хорватії проходить другий тур президентських виборів, де лідирує чинний президент Зоран Міланович. За результатами першого туру він отримав 49,1% голосів проти 19,35% у опонента Драгана Пріморца.

У неділю, 12 січня, в Хорватії стартувало голосування у другому турі президентських виборів. Згідно з опитуваннями громадської думки, чинний президент Зоран Міланович має перевагу над Драганом Пріморацем, кандидатом від Демократичного союзу Хорватії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 за Гринвічем і закриються о 18:00 за Гринвічем.

Екзитполи будуть оприлюднені одразу після закриття дільниць, в той час, як попередні результати голосування стануть відомі приблизно о 19:00. Офіційні результати очікуються наступними днями.

Загалом, право голосу в Хорватії мають близько 3,8 млн громадян.

Нагадаємо

У першому турі виборів, який відбувся два тижні тому, Міланович отримав 49,1% голосів, тоді як його опонент Пріморац набрав лише 19,35%.

Як писало Politico, під час своєї передвиборчої кампанії президент Мілановіч прагнув отримати вигоду із серії скандалів, унаслідок яких понад 30 міністрів із партії прем'єр-міністра пішли у відставку або були звільнені через корупцію під час мандата Андрея Пленковича. 

Він також дорікнув Пленковичу за його проєвропейську позицію, назвавши його "хлопчиком на побігеньках" у голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, і назвав імміграцію головною проблемою Хорватії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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