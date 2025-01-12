В Хорватии продолжается второй тур президентских выборов: лидирует действующий глава государства Миланович
Киев • УНН
В Хорватии проходит второй тур президентских выборов, где лидирует действующий президент Зоран Миланович. По результатам первого тура он получил 49,1% голосов против 19,35% у оппонента Драгана Приморца.
В воскресенье, 12 января, в Хорватии стартовало голосование во втором туре президентских выборов. Согласно опросам общественного мнения, действующий президент Зоран Миланович имеет преимущество над Драганом Приморацем, кандидатом от Демократического союза Хорватии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Избирательные участки открылись в 06:00 по Гринвичу и закроются в 18:00 по Гринвичу.
Экзитполы будут обнародованы сразу после закрытия участков, в то время, как предварительные результаты голосования станут известны примерно в 19:00. Официальные результаты ожидаются в ближайшие дни.
В общем, право голоса в Хорватии имеют около 3,8 млн граждан.
Напомним
В первом туре выборов, который состоялся две недели назад, Миланович получил 49,1% голосов, тогда как его оппонент Приморац набрал лишь 19,35%.
Как писало Politico, во время своей предвыборной кампании президент Миланович стремился извлечь выгоду из серии скандалов, в результате которых более 30 министров из партии премьер-министра ушли в отставку или были уволены из-за коррупции во время мандата Андрея Пленковича.
Он также упрекнул Пленковича за его проевропейскую позицию, назвав его "мальчиком на побегушках" у главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, и назвал иммиграцию главной проблемой Хорватии.