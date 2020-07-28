У Хмельницьку банкір допоміг боржникам не сплачувати іпотеку на пів мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Хмельницьку екскерівника відділення банку підозрюють у незаконних оборудках з нерухомістю на понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.
"У 2007 році сім’я хмельничан отримала у банку споживчий кредит у розмірі 126 тис. доларів США та для забезпечення виконання зобов’язань передала в іпотеку власну квартиру в обласному центрі площею 95 кв. м. У зв’язку із неповерненням кредиту квартира заставною вартістю понад 500 тис. грн підлягала стягненню на користь банку, проте у 2010 році була відчужена власниками на користь третіх осіб", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що отриманими від реалізації майна грошами боржники розпорядилися на власний розсуд, а не для погашення заборгованості по іпотеці.
"Вказане стало можливим за сприяння начальника відділення банку, який надав нотаріусу завідомо неправдивий лист про зняття заборони відчуження майна. Внаслідок цього, через позбавлення банківської установи можливості звернути стягнення на предмет іпотеки, інтересам юридичної особи спричинено тяжкі наслідки", – повідомляють у прокуратурі.
Додається, що в ході досудового розслідування банкіру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Як повідомляв УНН, на Донеччині арештували жінку, яка з метою заволодіння частиною квартири колишнього чоловіка вирішила замовити його вбивство.