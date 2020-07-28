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В Хмельницком банкир помог должникам не платить ипотеку на полмиллиона гривен

В Хмельницком банкир помог должникам не платить ипотеку на полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 11281 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Хмельницком экс-руководителя отделения банка подозревают в незаконных сделках с недвижимостью на более полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

"В 2007 году семья хмельнитчан получила в банке потребительский кредит в размере 126 тыс. долларов США и для обеспечения выполнения обязательств передала в ипотеку собственную квартиру в областном центре площадью 95 кв. м. В связи с невозвратом кредита квартира залоговой стоимостью свыше 500 тыс. грн подлежала взысканию в пользу банка, однако в 2010 году была отчуждена владельцами в пользу третьих лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученными от реализации имущества деньгами должники распорядились по своему усмотрению, а не для погашения задолженности по ипотеке.

"Это стало возможным при содействии начальника отделения банка, который предоставил нотариусу заведомо ложное письмо о снятии запрета отчуждения имущества. В результате, из-за лишения банковского учреждения возможности взыскания предмета ипотеки, интересам юридического лица нанесены тяжкие последствия", - сообщают в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в ходе досудебного расследования банкиру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Как сообщал УНН, в Донецкой области арестовали женщину, которая с целью завладения частью квартиры бывшего мужа решила заказать его убийство.

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