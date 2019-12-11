У Хмельницькій області викрили у хабарництві голову ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова об’єднаної територіальної громади, до складу якої входять 15 населених пунктів, вимагала неправомірну вигоду за вирішення земельних питань. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Хмельницькій області.
11 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницький області Нацполіції та працівники обласної прокуратури затримали чиновницю одразу після одержання хабара. 600 доларів США голова ОТГ вимагала та отримала від підприємця за вирішення земельного питання: за надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою на відведення двох земельних ділянок для ведення комерційної діяльності та в подальшому надання їх в оренду для розміщення двох об’єктів зовнішньої реклами.
Вирішується питання про повідомлення їй про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Хмельниччині затримали злочинну групу за вимагання грошей у підприємця.