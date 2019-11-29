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На Хмельниччині затримали злочинну групу за вимагання грошей у підприємця

На Хмельниччині затримали злочинну групу за вимагання грошей у підприємця

Київ • УНН

 • 15122 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Хмельниччині поліцейські затримали злочинну групу за вимагання грошей у підприємця. Про це Міністерство внутрішніх справ Україн повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, до складу групи входило п’ятеро чоловіків.

“Встановлено, що на початку місяця вони прийшли до підприємця та повідомили, що він начебто заборгував 13,7 тисяч доларів США і повинен їх якнайшвидше повернути. Побоюючись фізичної розправи і знищення майна, підприємець пообіцяв віддавати „борг“ частинами”, — написали у міністерстві.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання та передачу грошей зловмисникам. Крім того, було встановлено і замовника, який у такий спосіб намагався позбутися конкурента.

Нагадаємо, у Києві капітана поліції викрили на систематичних вимаганнях коштів за повернення громадянам вилучених автомобілів.

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