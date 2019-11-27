У Києві капітан поліції вимагав гроші за повернення вилучених автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Києві капітана поліції викрили на систематичних вимаганнях коштів за повернення громадянам вилучених автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
"Капітан поліції налагодив механізм вимагання грошей за повернення громадянам автомобілів, раніше вилучених у межах кримінальних проваджень. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від мешканця столиці тисячі доларів США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за вказану суму поліцейський пообіцяв чоловіку сприяти у поверненні авто, вилученого оперативною слідчою групою за фактом ознак підробки свідоцтва про реєстрацію.
"Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Завдаток у розмірі 40 відсотків суми хабаря посадовець отримав тижнем раніше",- зазначили у пресслужбі.
Зазначається, що у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманого. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, слідчі ДБР викрили на корупційних схемах керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.