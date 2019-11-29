В Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство денег у предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Хмельницкой области полицейские задержали преступную группу за вымогательство денег у предпринимателя. Об этом Министерство внутренних дел Украины сообщили на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, в состав группы входило пятеро мужчин.
"Установлено, что в начале месяца они пришли к предпринимателю и сообщили, что он якобы задолжал 13,7 тыс. долларов США и должен их как можно быстрее вернуть. Опасаясь физической расправы и уничтожения имущества, предприниматель пообещал отдавать "долг" частями", - написали в министерстве.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и передачу денег злоумышленникам. Кроме того, было установлено и заказчика, который таким образом пытался избавиться от конкурента.
Напомним, в Киеве капитана полиции разоблачили на систематических вымогательствах средств за возвращение гражданам изъятых автомобилей.