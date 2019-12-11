В Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве председателя ОТГ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Председатель объединенной территориальной общины, в состав которой входят 15 населенных пунктов, требовала неправомерную выгоду за решение земельных вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Хмельницкой области.
11 декабря оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции и работники областной прокуратуры задержали чиновника сразу после получения взятки. 600 долларов США председатель ОТГ требовала и получила от предпринимателя за решение земельного вопроса: за предоставление разрешения на изготовление проектов землеустройства на отвод двух земельных участков для ведения коммерческой деятельности и в дальнейшем предоставление их в аренду для размещения двух объектов наружной рекламы.
Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство денег у предпринимателя.