В Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве председателя ОТГ

11 декабря оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции и работники областной прокуратуры задержали чиновника сразу после получения взятки. 600 долларов США председатель ОТГ требовала и получила от предпринимателя за решение земельного вопроса: за предоставление разрешения на изготовление проектов землеустройства на отвод двух земельных участков для ведения коммерческой деятельности и в дальнейшем предоставление их в аренду для размещения двух объектов наружной рекламы.

Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области задержали преступную группу за вымогательство денег у предпринимателя.