У Херсоні триколор зник ще з кількох будівель – радник голови ОВА

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"В Херсоні зникли триколірні ганчірки вже на будівлях Морського коледжу, Морської академії та Будинку профспілок. Тобто ми бачимо послідовний рух триколірної ганчірки за російським кораблем вже і в Херсоні. Поки що вона тріпається над херсонською мерією і міською радою, але, думаю, що і звідти скоро забереться. Та й сам Херсон, думаю, найближчим часом буде деокупований", – сказав Хлань.

Нагадаємо

На правобережжі Херсонщини російські окупанти підривають мости, укріплюють фортифікаційні споруди та готуються до відходу з лінії фронту.