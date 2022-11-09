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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Херсоні триколор зник ще з кількох будівель – радник голови ОВА

У Херсоні триколор зник ще з кількох будівель – радник голови ОВА

Київ • УНН

 • 252892 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Херсоні російські прапори зникли з будівель Морського коледжу, Морської академії та Будинку профспілок. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає УНН.

Цитата

"В Херсоні зникли триколірні ганчірки вже на будівлях Морського коледжу, Морської академії та Будинку профспілок. Тобто ми бачимо послідовний рух триколірної ганчірки за російським кораблем вже і в Херсоні. Поки що вона тріпається над херсонською мерією і міською радою, але, думаю, що і звідти скоро забереться. Та й сам Херсон,  думаю, найближчим часом буде деокупований", – сказав Хлань.

Нагадаємо

На правобережжі Херсонщини російські окупанти підривають мости, укріплюють фортифікаційні споруди та готуються до відходу з лінії фронту.

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