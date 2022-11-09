У Херсоні триколор зник ще з кількох будівель – радник голови ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Херсоні російські прапори зникли з будівель Морського коледжу, Морської академії та Будинку профспілок. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає УНН.
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"В Херсоні зникли триколірні ганчірки вже на будівлях Морського коледжу, Морської академії та Будинку профспілок. Тобто ми бачимо послідовний рух триколірної ганчірки за російським кораблем вже і в Херсоні. Поки що вона тріпається над херсонською мерією і міською радою, але, думаю, що і звідти скоро забереться. Та й сам Херсон, думаю, найближчим часом буде деокупований", – сказав Хлань.
Нагадаємо
На правобережжі Херсонщини російські окупанти підривають мости, укріплюють фортифікаційні споруди та готуються до відходу з лінії фронту.