В Херсоне триколор исчез еще из нескольких зданий – советник главы ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Херсоне российские флаги исчезли из зданий Морского колледжа, Морской академии и Дома профсоюзов. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает УНН.
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"В Херсоне исчезли трехцветные тряпки уже на зданиях Морского колледжа, Морской академии и Дома профсоюзов. То есть мы видим последовательное движение трехцветной тряпки за российским кораблем уже и в Херсоне. Пока она висит над херсонской мэрией и городским советом, но, думаю, что и оттуда скоро уберется. Да и сам Херсон, думаю, в ближайшее время будет деоккупирован", – сказал Хлань.
Напомним
На правобережье Херсонской области российские оккупанты подрывают мосты, укрепляют фортификационные сооружения и готовятся к отходу с линии фронта.