На Херсонщині окупанти підірвали низку мостів – радник голови ОВА

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"Підірвано міст в Дар'ївці, міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсона, міст в Новокаїрах, міст у Миловому. Тобто підривають зараз всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини і готують таким чином собі відхід, щоб пригальмувати натиск ЗСУ", – повідомив Хлань.

За його словами, є інформація щодо посилення окупантами фортифікаційних споруд в Козацькому та Веселому, які розташовані на підступах до дамби Каховської ГЕС.

"Також сьогодні з’явилася інформація, що посилили фотифікаційні споруди в Наддніпрянську, це поворот з Бериславської траси на Снігурівку. Як я розумію, посилення окупанти роблять для того, щоб забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту і щоб це був не абсолютний провал, а виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту", – зазначив Хлань.

Нагадаємо

В Офісі президента України повідомили, що російські військові та співробітники фсб грабують будинки депортованих жителів Херсона.