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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Херсонщині окупанти підірвали низку мостів – радник голови ОВА

На Херсонщині окупанти підірвали низку мостів – радник голови ОВА

Київ • УНН

 • 210995 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На правобережжі Херсонщини російські окупанти підривають мости, укріплюють фортифікаційні споруди та готуються до відходу з лінії фронту. Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає УНН.

Цитата

"Підірвано міст в Дар'ївці, міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсона, міст в Новокаїрах, міст у Миловому. Тобто підривають зараз всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини і готують таким чином собі відхід, щоб пригальмувати натиск ЗСУ", – повідомив Хлань.

За його словами, є інформація щодо посилення окупантами фортифікаційних споруд в Козацькому та Веселому, які розташовані на підступах до дамби Каховської ГЕС.

"Також сьогодні з’явилася інформація, що посилили фотифікаційні споруди в Наддніпрянську, це поворот з Бериславської траси на Снігурівку. Як я розумію, посилення окупанти роблять для того, щоб забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту і щоб це був не абсолютний провал, а виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту", – зазначив Хлань.

Нагадаємо

В Офісі президента України повідомили, що російські військові та співробітники фсб грабують будинки депортованих жителів Херсона.

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