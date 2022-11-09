В Херсонской области оккупанты подорвали ряд мостов – советник главы ОВА

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"Подорван мост в Дарьевке, мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона, мост в Новокаирах, мост в Милово. То есть подрывают сейчас все мосты, которые есть на правобережной части Херсонской области и готовят таким образом себе отход, чтобы притормозить натиск ВСУ", – сообщил Хлань.

По его словам, есть информация об усилении оккупантами фортификационных сооружений в Казачьем и Веселом, которые расположены на подступах к дамбе Каховской ГЭС.

"Также сегодня появилась информация, что усилили фотификационные сооружения в Приднепровске, это поворот с Бериславской трассы на Снегиревку. Как я понимаю, усиление оккупанты делают для того, чтобы обеспечить отход своих частей с линии фронта и чтобы это был не абсолютный провал, а выглядело как плановое отступление от линии фронта", – отметил Хлань.

Напомним

В Офисе президента Украины сообщили, что российские военные и сотрудники фсб грабят дома депортированных жителей Херсона.