В Херсонской области оккупанты подорвали ряд мостов – советник главы ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На правобережье Херсонской области российские оккупанты подрывают мосты, укрепляют фортификационные сооружения и готовятся к отходу с линии фронта. Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает УНН.
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"Подорван мост в Дарьевке, мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона, мост в Новокаирах, мост в Милово. То есть подрывают сейчас все мосты, которые есть на правобережной части Херсонской области и готовят таким образом себе отход, чтобы притормозить натиск ВСУ", – сообщил Хлань.
По его словам, есть информация об усилении оккупантами фортификационных сооружений в Казачьем и Веселом, которые расположены на подступах к дамбе Каховской ГЭС.
"Также сегодня появилась информация, что усилили фотификационные сооружения в Приднепровске, это поворот с Бериславской трассы на Снегиревку. Как я понимаю, усиление оккупанты делают для того, чтобы обеспечить отход своих частей с линии фронта и чтобы это был не абсолютный провал, а выглядело как плановое отступление от линии фронта", – отметил Хлань.
Напомним
В Офисе президента Украины сообщили, что российские военные и сотрудники фсб грабят дома депортированных жителей Херсона.