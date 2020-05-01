У Херсоні затримали нападника на фінансові установи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції затримали зухвалого нападника на кілька фінансових установ та магазин в Херсоні. Під погрозою ножа та удушення чоловік примушував дівчат-касирів віддавати великі суми грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
Загальні збитки, завдані потерпілим, становлять понад 50 тисяч гривень. Завдяки системі відеоспостереження "Безпечне місто" та комплексу оперативних заходів та слідчих дій поліцейські вирахували зловмисника та затримали його. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Починаючи з лютого цього року в різних районах міста Херсона сталися три напади на фінустанови та магазин, схожі за характером скоєння. У всіх випадках до приміщень заходив чоловік, на обличчі якого була медична маска. Під виглядом клієнта він сідав біля касирів, потім відволікав їх тим, що нібито випадково розсипав фрукти з пакета. Дівчата-касири поспішали допомогти чоловіку, який в цей час нападав на працівниць, які навіть не встигали натиснути кнопку виклику поліції. Він хапав дівчат за шию та приставляв ніж, вимагаючи віддати гроші. Забирав від 4000 до 25000 гривень.
Нападником виявився 31-річний херсонець. Під час проведення обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили беззаперечні речові докази, які вказують на причетність чоловіка до всіх трьох нападів – це одяг, у якому він скоював злочини, а також ніж, яким зловмисник погрожував потерпілим.
Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Нині працівники поліції перевіряють чоловіка на причетність до аналогічних злочинів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Херсонщині викрили розкрадання коштів, виділених медикам на маски і халати.