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В Херсоне задержали нападавшего на финансовые учреждения

Киев • УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции задержали дерзкого нападающего на несколько финансовых учреждений и магазин в Херсоне. Под угрозой ножа и удушения человек заставлял девушек-кассиров отдавать большие суммы денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В Херсоне задержали нападавшего на финансовые учреждения

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляют более 50 000 гривен. Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» и комплекса оперативных мероприятий и следственных действий полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Начиная с февраля этого года в различных районах города Херсона произошли три нападения на банки и магазин, схожие по характеру совершения. Во всех случаях в помещения заходил человек, на лице которого была медицинская маска. Под видом клиента он садился у кассиров, затем отвлекал их тем, что якобы случайно рассыпал фрукты из пакета. Девушки-кассиры спешили помочь человеку, который в это время нападал на работниц, которые даже не успевали нажать кнопку вызова полиции. Он хватал девушек за шею и приставлял нож, требуя отдать деньги. Забирал от 4000 до 25000 гривен.

Нападавшим оказался 31-летний херсонец. Во время проведения обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли неопровержимые вещественные доказательства, указывающие на причастность мужа ко всем трем нападений - это одежда, в которой он совершал преступления, а также нож, которым злоумышленник угрожал потерпевшим.

Открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области разоблачили хищение средств, выделенных медикам на маски и халаты.

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