В Херсоне задержали нападавшего на финансовые учреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции задержали дерзкого нападающего на несколько финансовых учреждений и магазин в Херсоне. Под угрозой ножа и удушения человек заставлял девушек-кассиров отдавать большие суммы денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляют более 50 000 гривен. Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» и комплекса оперативных мероприятий и следственных действий полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Начиная с февраля этого года в различных районах города Херсона произошли три нападения на банки и магазин, схожие по характеру совершения. Во всех случаях в помещения заходил человек, на лице которого была медицинская маска. Под видом клиента он садился у кассиров, затем отвлекал их тем, что якобы случайно рассыпал фрукты из пакета. Девушки-кассиры спешили помочь человеку, который в это время нападал на работниц, которые даже не успевали нажать кнопку вызова полиции. Он хватал девушек за шею и приставлял нож, требуя отдать деньги. Забирал от 4000 до 25000 гривен.
Нападавшим оказался 31-летний херсонец. Во время проведения обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли неопровержимые вещественные доказательства, указывающие на причастность мужа ко всем трем нападений - это одежда, в которой он совершал преступления, а также нож, которым злоумышленник угрожал потерпевшим.
Открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Херсонской области разоблачили хищение средств, выделенных медикам на маски и халаты.