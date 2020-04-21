У Херсоні за фактом спроби підпалу будівлі іудейської релігійної общини відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Херсоні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби підпалу будівлі іудейської релігійної общини. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
Зазначається, що в ході огляду прилеглої території та встановлених поблизу камер відеоспостереження поліцейські встановили, що зловмисників було двоє. Кинувши пляшки з легкозаймисною речовиною на поріг релігійної будівлі, правопорушники хутко зникли в напрямку вул. Михайловича, яка не освітлювалась.
“За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.15 та ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню підозрюваних в скоєнні злочину”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що 20 квітня вночі у Херсоні невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини.