У Херсоні невідомий кинув "коктейль Молотова" у будівлю іудейської релігійної общини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Херсоні невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини, передає УНН із посиланням на повідомленн ГУ НП у Херсонській області.
“Сьогодні близько третьої години ночі в „Єдиний центр 102“ поліції Херсонщини зателефонував мешканець обласного центру. Заявник розповів, що побачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини по вул. Театральній та втік. Також херсонець повідомив, що пожежі не сталося, бо рідина не розгорілася”, — йдеться у повідомленні.
При огляді місця події слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції виявила залишки скляної пляшки з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження, повідомили правоохоронці.
Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку. Проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню особи зловмисника, причетного до скоєння правопорушення.
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