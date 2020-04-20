В Херсоне неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание иудейской религиозной общины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Херсоне неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Херсонской области.
"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, потому жидкость не разгорелась", - говорится в сообщении.
При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции обнаружила остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющейся вещества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование, сообщили правоохранители.
Информацию о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к совершению правонарушения.
Напомним, киевлянина, который рисовал свастику на мемориалах, будут судить в Кировоградской области.