В Херсоне по факту попытки поджога здания иудейской религиозной общины открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Херсоне полиция открыла уголовное производство по факту попытки поджога здания иудейской религиозной общины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
Отмечается, что в ходе осмотра прилегающей территории и установленных вблизи камер видеонаблюдения полицейские установили, что злоумышленников были двое. Бросив бутылки с легковоспламеняющимся веществом на порог религиозного здания, правонарушители быстро исчезли в направлении ул. Михайловича, которая не освещалась.
“По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления”, — говорится в сообщении.
Напомним, что 20 апреля ночью в Херсоне неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, а потом бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины.