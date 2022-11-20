У Херсоні відновлюють роботу супермаркети
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні в деокупованому Херсоні відновив роботу супермаркет, незабаром відкриють ще два. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"З 20 листопада херсонці мають можливість придбати товари в АТБ, що на Миколаївському шосе, 30-б. За чотири дні відкриються ще два таких магазини", – повідомив Янушевич.
Нагадаємо
19 листопада на залізничний вокзал деокупованого Херсона вперше після повномасштабного вторгнення росії прибув потяг.