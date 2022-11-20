В Херсоне возобновляют работу супермаркеты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня в деоккупированном Херсоне возобновил работу супермаркет, вскоре откроют еще два. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Цитата
"С 20 ноября херсонцы имеют возможность приобрести товары в АТБ на Николаевском шоссе, 30-б. Через четыре дня откроются еще два таких магазина", – сообщил Янушевич.
Напомним
19 ноября на железнодорожный вокзал деоккупированного Херсона впервые после полномасштабного вторжения россии прибыл поезд.