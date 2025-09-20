$41.250.00
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 17514 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 20935 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 30711 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 49776 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 51558 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 50401 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
19 вересня, 16:30 • 43440 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 53140 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
19 вересня, 12:05 • 67167 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Харкові зіштовхнулись легковики: п'ять людей постраждали, є затримка трамваю

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Харкові на Салтівці сталася ДТП за участю двох легковиків Daewoo Lanos і ВАЗ2199. П'ятеро людей отримали легкі травми, госпіталізація не знадобилася. Через аварію затримується рух трамваїв.

У Харкові зіштовхнулись легковики: п'ять людей постраждали, є затримка трамваю

У Харкові сталась ДТП за участі двох легковиків, п'ять осіб постраждало, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Харків life.

Сильна ДТП сталась на Салтівці: 5 постраждалих... Daewoo Lanos vs ВАЗ2199. 5 постраждалих, без госпіталізації. Легкі 

- йдеться у повідомленні.

Як зазначено у повідомленні, є затримка трамваю.

Як зазначено у повідомленні, є затримка трамваю.

Антоніна Туманова

Харків