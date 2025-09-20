У Харкові зіштовхнулись легковики: п'ять людей постраждали, є затримка трамваю
Київ • УНН
У Харкові на Салтівці сталася ДТП за участю двох легковиків Daewoo Lanos і ВАЗ2199. П'ятеро людей отримали легкі травми, госпіталізація не знадобилася. Через аварію затримується рух трамваїв.
У Харкові сталась ДТП за участі двох легковиків, п'ять осіб постраждало, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Харків life.
Сильна ДТП сталась на Салтівці: 5 постраждалих... Daewoo Lanos vs ВАЗ2199. 5 постраждалих, без госпіталізації. Легкі
Як зазначено у повідомленні, є затримка трамваю.