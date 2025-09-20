В Харькове столкнулись легковушки: пять человек пострадали, есть задержка трамвая
Киев • УНН
В Харькове на Салтовке произошло ДТП с участием двух легковушек Daewoo Lanos и ВАЗ2199. Пять человек получили легкие травмы, госпитализация не понадобилась. Из-за аварии задерживается движение трамваев.
В Харькове произошло ДТП с участием двух легковушек, пять человек пострадали, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьков life.
Сильное ДТП произошло на Салтовке: 5 пострадавших... Daewoo Lanos vs ВАЗ2199. 5 пострадавших, без госпитализации. Легкие
Как указано в сообщении, есть задержка трамвая.