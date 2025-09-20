$41.250.00
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 20926 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 30700 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 49765 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 51551 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 50396 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 43434 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 53138 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 67162 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34627 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
В Харькове столкнулись легковушки: пять человек пострадали, есть задержка трамвая

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Харькове на Салтовке произошло ДТП с участием двух легковушек Daewoo Lanos и ВАЗ2199. Пять человек получили легкие травмы, госпитализация не понадобилась. Из-за аварии задерживается движение трамваев.

В Харькове столкнулись легковушки: пять человек пострадали, есть задержка трамвая

В Харькове произошло ДТП с участием двух легковушек, пять человек пострадали, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьков life.

Сильное ДТП произошло на Салтовке: 5 пострадавших... Daewoo Lanos vs ВАЗ2199. 5 пострадавших, без госпитализации. Легкие 

- говорится в сообщении.

Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети19.09.25, 23:05 • 13839 просмотров

Как указано в сообщении, есть задержка трамвая.

Антонина Туманова

ОбществоПроисшествия
Харьков