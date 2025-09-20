В Харькове столкнулись легковушки: пять человек пострадали, есть задержка трамвая

В Харькове произошло ДТП с участием двух легковушек, пять человек пострадали, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьков life.

Сильное ДТП произошло на Салтовке: 5 пострадавших... Daewoo Lanos vs ВАЗ2199. 5 пострадавших, без госпитализации. Легкие - говорится в сообщении.

