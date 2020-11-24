У Харкові затримали колишнього снайпера “ЛНР”

“СБУ викрила колишнього снайпера терористичної організації “ЛНР”, який переховувався у Харкові… Оперативники та слідчі СБУ встановили, що у 2015 році мешканець Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений “командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова”. Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду “розвідник-снайпер”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп снайпер виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте.

“Звільнившись зі “служби” у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців”, - вказано у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що колишньому бойовику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Повідомляється, що заходи з викриття зловмисника проводилися за координацією Департаменту захисту національної державності СБУ. Досудове розслідування проводять слідчі СБ України під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Донбасі затримали всіх терористів “ЛНР” з "групи Бергмана”.