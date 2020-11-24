В Харькове задержали бывшего снайпера "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила бывшего снайпера террористической организации "ЛНР", который с 2016 года скрывался в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"СБУ разоблачила бывшего снайпера террористической организации "ЛНР", который скрывался в Харькове ... Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведывательной роты, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с августа 2015 года до июля 2016 года в составе диверсионных групп снайпер выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.
"Освободившись из "службы" ву боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей", - указано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.
Сообщается, что меры по разоблачению злоумышленника проводились по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование проводят следователи СБ Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
Напомним, на Донбассе задержали всех террористов "ЛНР" из "группы Бергмана".