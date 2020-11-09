На Донбасі затримали всіх терористів “ЛНР” з "групи Бергмана”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Донбасі затримали всіх учасників диверсійної "групи Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі. Інших зловмисників ліквідовано. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.
“Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної групи "Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі. Інших зловмисників ліквідовано”, - зазначили в СБУ.
Повідомляється, що оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армии Юго-востока" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів.
“СБ України встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним "Німець". Вона складалась з 8 осіб – переважно місцевих мешканців. Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який наразі є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці у 2014 році група "Німця" підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири”, - зазначили правоохоронці.
Далі працівники СБУ встановили всіх учасників терористичного угрупування.
"Ми мали вичерпну інформацію та детально спланували операцію, щоб жоден з них не уникнув покарання. Нам це вдалося", - наголошують в Службі безпеки України.
Зі схронів "групи Бергмана" вилучили понад 5 кілограмів тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет марки "Star model B", майже 250 набоїв різного калібру і 3 універсальні запали до гранат УЗРГМ.
Протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників "групи Бергмана". Останнім українському правосуддю передано диверсанта, який шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що 28 квітня 2020 року на Донбасі затримали двох терористів "ЛНР" із "групи Бергмана"