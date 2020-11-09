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На Донбассе задержали всех террористов "ЛНР" из "группы Бергмана"

На Донбассе задержали всех террористов "ЛНР" из "группы Бергмана"

Киев  •  УНН

 • 20999 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. На Донбассе задержали всех участников диверсионной "группы Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе. Другие злоумышленники ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины задержала всех участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе. Другие злоумышленники ликвидированы", - отметили в СБУ.

Сообщается, что оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 года главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить из промышленных предприятий Луганской области военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов.

"СБ Украины установила, что самой активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом под позывным "Немец". Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей. Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР". За три месяца в 2014 году группа "Немца" взорвала 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре", - отметили правоохранители.

Далее сотрудники СБУ установили всех участников террористической группировки.

"Мы имели исчерпывающую информацию и подробно спланировали операцию, чтобы ни один из них не избежал наказания. Нам это удалось", - отмечают в Службе безопасности Украины.

Из схронов "группы Бергмана" изъяли более 5 килограммов тротила, самодельное взрывное устройство со взрывчаткой в почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет марки "Star model B", почти 250 патронов различного калибра и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.

В течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников "группы Бергмана". Последним украинскому правосудию передан диверсант, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Лишь два ликвидированых диверсанта избежали уголовной ответственности.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, УНН сообщал, что 28 апреля 2020 года на Донбассе задержали двух террористов "ЛНР" из "группы Бергмана"

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