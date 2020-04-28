На Донбасі затримали двох терористів "ЛНР" із "групи Бергмана"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Співробітники спецслужби задокументували, що у 2014 році група "Німця" захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт. Терористи використали вибухівку для підриву 4 мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, 2 мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині, ще два мости у Лисичанську були заміновані", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 8 вересня 2019 року у ході спецоперації співробітники СБ України та Нацполіції затримали Бергмана у районі Лисичанська.
"Під час слідчих дій зловмисник надав викривальні покази. Правоохоронці отримали від "Німця" детальну інформацію про вчинені групою злочини, розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, що призначалися для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи", - зазначається у повідомленні.
Також з жовтня 2019 року до квітня 2020-го співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували на території Луганської та Донецької областей кілька схронів "групи Бергмана".
"Зі схованок вилучено, зокрема, саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника та вибухової речовини, що становить майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, 17 гранат РГД-5 та Ф-1, 400 грамів тротилу, 3 міни ПМН, 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7, автомат Калашникова з чотирма магазинами, пістолет марки Star model B, 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2, понад 2 тисячі бойових набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох активних учасників "групи Бергмана", які визнали свою провину у скоєнні терористичних актів.
"Наразі обом бойовикам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР", який воював проти сил АТО.