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В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР", який воював проти сил АТО

В Одесі затримали колишнього бойовика "ДНР", який воював проти сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Одесі оперативники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що житель Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Шум" Козачого союзу "Область війська Донського". Згодом у складі вогневої групи підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР" здійснював активний опір українським військовослужбовцям та силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Песків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту. 

Зазначається, що у 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у НЗФ "ДНР".

Співробітники СБУ затримали колишнього учасника НЗФ в Одесі. Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації "ДНР".

Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області повідомила про підозру чотирьом учасникам незаконного збройного формування РФ в Луганській області, дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України у 2018 році.

Українські Національні Новини

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