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Чотирьох бойовиків "ЛНР" підозрюють у вбивстві двох військових СБУ у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прокуратура Луганської області повідомила про підозру чотирьом учасникам незаконного збройного формування РФ в Луганській області, дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України у 2018 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури в Луганській області.

Чотирьох бойовиків "ЛНР" підозрюють у вбивстві двох військових СБУ у 2018 році

"За процесуального керівництва управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області слідчі 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях встановили учасників незаконного збройного формування РФ в Луганській області, злочинні дії яких призвели до загибелі двох військовослужбовців Служби безпеки України 26 травня 2018 року у селі Жолобок Новоайдарського району Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за даними слідства, особа, яка надала наказ відкрити вогонь по позиціях Збройних Сил України – командир батальйону 4-ї окремої механізованої бригади так званої "народної міліції "ЛНР". У результаті обстрілу підпорядкованими йому бойовиками із застосуванням стрілецької зброї та автоматичного гранатомета двоє співробітників спецслужби України загинули, ще двоє отримали вогнепальні осколкові поранення.

"Командиру незаконного збройного формування РФ та ще трьом особам повідомлено про підозру у здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей та участі у діяльності терористичної організації (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних осіб", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня 2018 року бойовики 28 разів обстріляли українські позиції, один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення.

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