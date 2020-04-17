Четырех боевиков "ЛНР" подозревают в убийстве двух военных СБУ в 2018 году

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении четырем участникам незаконного вооруженного формирования РФ в Луганской области, действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.