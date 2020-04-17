Четырех боевиков "ЛНР" подозревают в убийстве двух военных СБУ в 2018 году

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении четырем участникам незаконного вооруженного формирования РФ в Луганской области, действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.

"За процессуального руководства управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области следователи 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях установили участников незаконного вооруженного формирования РФ в Луганской области, преступные действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины 26 мая 2018 года в селе Желобок Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, лицо, предоставившее приказ открыть огонь по позициям Вооруженных Сил Украины - командир батальона 4-й отдельной механизированной бригады так называемой "народной милиции "ЛНР". В результате обстрела подчиненными ему боевики с применением стрелкового оружия и автоматического гранатомета двое сотрудников спецслужбы Украины погибли, еще двое получили огнестрельные осколочные ранения.

"Командиру незаконного вооруженного формирования РФ и еще трем лицам сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей и участию в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых", - указано в сообщении.

Напомним, 26 мая 2018 года боевики 28 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

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