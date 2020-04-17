В Одессе задержали бывшего боевика "ДНР", который воевал против сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Одессе оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского". Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново, Донецкого аэропорта.
Отмечается, что в 2018 году злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НЗФ "ДНР".
Сотрудники СБУ задержали бывшего участника НЗФ в Одессе. Во время задержания злоумышленник указал о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации "ДНР".
Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, прокуратура Луганской области сообщила о подозрении четырем участникам незаконного вооруженного формирования РФ в Луганской области, действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины в 2018 году.