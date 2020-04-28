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На Донбассе задержали двух террористов "ЛНР" из "группы Бергмана"

На Донбассе задержали двух террористов "ЛНР" из "группы Бергмана"

Киев  •  УНН

 • 15051 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области, еще два моста в Лисичанске были заминированы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 8 сентября 2019 года в ходе спецоперации сотрудники СБ Украины и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска.

"Во время следственных действий злоумышленник дал обличительные показания. Правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении схронов с взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы", - отмечается в сообщении.

Также с октября 2019 года по апрель 2020 года сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов "группы Бергмана".

"Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки Star model B, 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2000 боевых патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Кроме того, в марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые признали свою вину в совершении террористических актов.

"Сейчас обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Одессе задержали бывшего боевика "ДНР", который воевал против сил АТО.

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